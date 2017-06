"Puberende mallemokken" eten jonge vogels op Ameland

Op Ameland zijn in broedplaats Feugelpôlle bijna alle jongen en nesten van de drieduizend broedende Grote sternen-stelletjes opgegeten. Dat laat boswachter Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer weten in een blog.

Door de zomerstorm van 6 en 7 juni zijn veel nesten van de zilvermeeuwen weggespoeld. Omdat de meeuwen hun nesten erg fel verdedigen, hadden de sternen eerst weinig last van roofvogels zoals de kleine mantelmeeuw of de zilvermeeuw. Nu die verdediging weg is, gaat het helemaal mis. Een groep van twintig tot veertig jonge zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen heeft zo langzamerhand alles opgegeten in de Feugelpôlle. 'Puberende mallemokken', noemt Veenendaal de vogels.