Michel Bletterman Nederlands kampioen op brug

Michel Bletterman uit Leeuwarden is zondag op het NK turnen in Rotterdam Nederlands kampioen geworden op de brug. Bletterman had Rio op een teleurstellende manier gemist. Hij zat in het team dat zich plaatse, maar mocht niet mee omdat de specialisten in het team grotere medaillekansen hadden. Dat was een teleurstelling voor hem. Bletterman heeft nu als doel om in 2020 Olympisch goud te behalen op de brug. Op voltige werd hij zondag tweede.

"Dit is de eerste keer dat ik Epke Zonderland heb verslagen", zei Bletteman na de wedstrijd. "Het voelt heerlijk. Zo hoort het. Hier en daar zijn er wel wat verbeterpunten. Bij één element raakte ik de grond, maar ik heb het goed afgemaakt. En nog een stapje bij de afsprong. Maar, het ging goed. Dit is mijn basisoefening, relatief gemakkelijk. Voor de Olympische Spelen moet de moeilijkheidsgraad omhoog, zodat je kans hebt op een medaille."

Epke Zonderland is tevreden over zijn prestaties op het NK turnen in Rotterdam. Zowel op de brug als op de rekstok werd hij tweede. Qua moeilijkheidsgraad turnde hij wel hoger, maar de uitvoering was nog niet zoals het had kunnen zijn. Zonderland is pas vier weken volledig aan het trainen. Terwijl de andere turners doortrainden, koos Epke ervoor zich na de Olympische Spelen eerst te richten op zijn studie. Hij heeft stage gelopen en daarom was op dit NK pas weer zijn eerste wedstrijd sinds Rio.

Rick Jacobs uit Leeuwarden was de derde Fries die in actie kwam op de toestelfinales op het NK turnen in Rotterdam. Op het onderdeel ringen werd hij derde.

Bij de vrouwen gingen geen Friezen mee. De topturnsters vinden dat dit NK niet in hun trainingsschema past. Ze richten zich op het WK, begin oktober in Montreal.