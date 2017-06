EuroParcs: "Ameland voor een groot deel boven Groningen"

Een wervingsfilmpje van EuroParcs om klanten te werven voor Resort Ameland roept argwaan op. In het filmpje wordt namelijk gezegd dat Amelond voor een groot deel boven Groningen ligt. ''Ameland is met zijn ligging tussen Terschelling en Schiermonnikoog grotendeels gelegen boven de provincie Groningen, maar het hoort bij Friesland. Wat verder opvalt is dat de tekst op bepaalde plaatsen niet overeenkomt met de beelden. Als er gesproken wordt over 'uitzicht op de Waddenzee' is de Noordzee te zien. Het park met luxe vakantiehuisjes is te vinden op de locatie van het vroegere Boomhiemke in Hollum.

Jeanet de Jong van Persbureau Ameland is in een column op haar site niet te spreken over het filmpje. ''Hier is een tekstschrijver aan het werk gegaan die nog nooit een voet op het eiland heeft gezet. Als je nog nooit op de Waddeneilanden bent geweest en je moet een tekst schrijven over dat gebied, pak dan in ieder geval Google Maps er even bij. Dan kun je zien boven welke provincie het eiland 'grotendeels' ligt'' schrijft De Jong.