Fierljeptoppers eindigen dicht bij elkaar in It Heidenskip

De Topklassers hebben er zaterdag in It Heidenskip een zeer spannende strijd van gemaakt. Het verschil tussen de winnaar en de nummer vijf was maar 27 centimeter. Age Hulder won uiteindelijk met 19.85, twee centimeter voor Ysbrand Galama (19.83). De derde plaats was voor Sytse Bokma (19.80), Nard Brandsma werd vierde (19.69) en Hannes Scherjon pakte de vijfde plaats met 19.58 meter.

Bij de junioren ging de winst naar Jan Teade Nauta met 18.79 terwijl zijn jongere broer Wietse Nauta met een nieuw pr van 18.21 de titel bij de jongens pakte. Bij de vrouwen was Marrit van der Wal oppermachtig: 16.40 m. Anneke Broersma werd tweede met 14.74 m. De titel bij de meisjes ging naar Tirza Boschma met een sprong van 13.77 meter.