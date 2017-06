Oerol begint met storm en eindigt met groot dansfeest

De organisatie van Oerol kan met tevreden blik terugkijken op de editie van dit jaar. Bij elkaar opgeteld kwamen er wel 50.000 bezoekers naar het festival op Terschelling. Daarvan bleef de gemiddelde bezoeker vijf dagen. Daarmee is Oerol met afstand het succesvolste theaterfestival van Europa, zegt algemeen directeur Marelie van Rongen. De bezoekers van dit jaar kochten 120.000 toegangskaarten en bij de voorstellingen was ruim 90% van de plaatsen bezet. Niet eerder werden de voorstellingen van het Oerolfestival zo goed bezocht. Van Rongen is meer dan tevreden met dit resultaat. Ze kan niet bedenken wat dit jaar anders had moeten gaan op de storm die aan het begin van het festival aanwezig was na.

Oerol wordt zondagavond tijdens zonsondergang afgesloten met een groot dansfeest op het Groene Strand.