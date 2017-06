‘’Onder een koepel van sterren voel ik mij klein''

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over de duisternis en dromen over de nieuwe dag. Bart Kingma praat vanavond in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met presentator Marijke Roskam. Vanaf 21.00 tot 6.00 uur beleven ze samen de nacht op een unieke locatie op Ameland: tussen de duinen van het Oerd. Wij stelden vijf vragen aan Marijke.

Waarom doe je mee aan Fiel de Nacht?

''Wanneer heeft een mens werkelijk de tijd voor een lang gesprek dat uren kan duren en overal over kan gaan? 's Nachts ja... Maar dan slaap je meestal. De uitnodiging van Bart is daarom bijzonder en leuk. Daarbij voel ik mij onder een koepel van sterren en in open gebieden altijd lekker klein en onbelangrijk, dat relativeert het leven weer voor de volgende dag.''

Hoe ziet jouw ideale nacht eruit?

''Een heldere nacht, een vuurtje, alle mensen die ik intens liefheb en liefhad allemaal bij elkaar aan een lange tafel met mooie lampionnen erboven en een hogere macht die er dan voor zorgt dat de tijd heel langzaam gaat. En een Aperol Spritz erbij.''

Hoe bereid je je voor op de nachtelijke gesprekken met Bart?

''Uiteraard heb ik nagedacht over wat ik over mijn familie wil vertellen en wat niet. Verder heb ik er eigenlijk niet over nagedacht. Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik overal eerlijk en open over ben. En ik heb extra lang geslapen, want de hele nacht doorhalen is best wel lang haha.''

Neem je ook iets speciaals mee naar Ameland?

''De poster die ik in ons huis in Rotterdam iedere dag even bekijk. Het liedje dat ik elke dag draai en een kaartje dat ik iedere dag bij mij heb.''

Mensen hebben het vaak over dag- en nachtmensen. Hoe zit dat bij jou?

''Toen ik voor BNN en 3FM werkte was ik echt een nachtmens. Het liefste monteerde ik mijn reportages wanneer het dagelijkse leven stil lag en niemand mij kon storen. Nu is het andersom. In drukke tijden gaat de wekker wel eens om vijf uur en heb ik er rond lunchtijd alweer een werkdag op zitten. De gedwongen ochtendmens, zucht ik wel eens haha. Wel ben ik wat banger in de nacht. Het leven zelf heeft al genoeg duistere momenten, doe mij dan maar licht en de zon.''

De Fiel de Nacht is vanaf 19 t/m 23 juni iedere dag van 21.00 tot 6.00 via een livestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app te bekijken. Kijk voor meer informatie over het programma en de gasten op Omropfryslan.nl/fieldenacht. De gasten zijn, op chronologische volgorde: presentator Marijke Roskam, oud-volleyballer Jan Posthuma, Zenmeester Rients Ritskes, stemkunstenares Greetje Bijma en burgemeester Bearn Bilker.