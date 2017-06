De politie is op zoek naar twee meisjes die zaterdagavond in de trein van Zwolle naar Leeuwarden zijn lastiggevallen door een man. Deze man is aangehouden op het station in Leeuwarden. De meisjes worden verzocht zich te melden bij de politie. Getuigen van het voorval dat tussen 20.30 en 20.50 uur plaatsvond, kunnen ook bellen met de politie via 0900-8844.

