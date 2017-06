Duitse onderscheiding voor Zonderland, Wevers erelid KNGU

Epke Zonderland en Sanne Wevers zijn zondag in het zonnetje gezet op het NK turnen in Rotterdam. Zonderland kreeg een bijzondere Duitse onderscheiding: de Flatow-medaille. Het is de eerste keer dat die aan een niet-Duitse sporter is uitgereikt. De medaille is vernoemd naar de broers Flatow, twee Duitse turners. Omdat ze joods waren, zijn ze in de Tweede Wereldoorlog vermoord in een concentratiekamp.

Sinds 2009 rijkt de Duitse bond deze medaille eens in de vier jaar uit aan een sporter vanwege zijn voorbeeldgedrag en integriteit in de sport. Epke vindt het heel bijzonder dat hij deze medaille heeft gekregen, zo zei hij op het NK.

Erelidmaatschap

Sanne Wevers kreeg zondag het erelidmaatschap van de KNGU. Ze maakte ook bekend dat ze ambassadeur wordt voor de Stichting Jeugd Sport Fonds.