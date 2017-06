Marloes Frieswijk zorgt voor Fries succes in korfbalfinale

In de veldkorfbalfinale tussen LDODK en Blauw Wit Amsterdam gingen de Friezen met 22-12 onderuit. Toch was er ook Fries succes, want Marloes Frieswijk uit Wolvega speelt sinds dit seizoen bij Blauw Wit. Frieswijk speelde haar hele korfbalcarrière bij SCO, maar maakte vanwege haar studie de overstap naar Amsterdam. Het is een zeer succesvol jaar voor Frieswijk, want eerder stond ze ook al in de zaalfinale in de Ziggo Dome. Die werd verloren, maar zaterdag pakte ze in Bennekom haar eerst nationale titel.