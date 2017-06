Friese brassbands yn de prijzen op SurventoBrass

In de drukbezochte Flambou van Surhuisterveen is zaterdagavond voor de negende keer het BrassBand Entertainment Festival SurventoBrass gehouden. Zeven orkesten kwamen op de bühne in de strijd om de prijzen. Ze werden niet alleen beoordeeld op muzikaliteit, maar ook op het vermaakgehalte.

De jury bestaande uit de dirigenten Arnaud Oosterbaan, Piet van der Heide en pianiste Clara Rullman wezen in de C-categorie Looft den Heer van Bitgummole aan als winnaar. De solistenprijs in deze C-groep was voor Harmke Groen van Euphonia Ternaard.

In de B-groep ging de entertainmentprijs naar De Lofklank uit Ureterp. De solistenprijs werd gewonnen door Wolter Lommerde van AmersfoortBrass.

De hoogste categorie bestond uit twee deelnemers: de Provinciale BrassBand Groningen en AltenaBrass. De laatste nam alle te winnen prijzen mee naar Noord-Brabant. Kijk voor de volledig uitslag op www.surventobrass.nl.