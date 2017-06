Negen aanhoudingen bij drugscontrole in Leeuwarden

Bij een controle in de Leeuwarder binnenstad zijn zaterdagavond negen mensen aangehouden voor de handel in of het bezit van drugs. De politieactie werd gehouden in de Kleine Kerkstraat, op het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin en was gericht op bezoekers van het Dancetour Zomerfestival. Een drugshond van de politie 'wees' de verdachten aan.

Twee van de verdachten hadden veel meer pillen bij zich dan is toegestaan. Volgens de politie gaat het om tientallen pillen. Deze twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Een 16-jarige jongen had diverse zakjes weed bij zich. Die moest hij inleveren en daarna is hij overgedragen aan zijn ouders. Alle drugs die zijn gevonden, zijn in beslag genomen en worden vernietigd.