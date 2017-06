Agressieve reiziger aangehouden in trein Zwolle-Leeuwarden

De politie heeft zaterdagavond een agressieve treinreiziger aangehouden. De 44-jarige inwoner van Den Dolder zat in de trein van Zwolle naar Leeuwarden. Hij viel meerdere vrouwelijke passagiers lastig. Toen de man daarop werd aangesproken, begon hij te schreeuwen. De politie werd opgeroepen, maar de man hield niet op. Hij verzette zich hevig, schopte om zich heen en spuugde treinpersoneel in het gezicht. Toen de man in het arrestantenbusje werd gezet, gaf hij een van de agenten een kopstoot.