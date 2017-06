De VVD in Leeuwarden wil dat winkels in de binnenstad ook alcohol mogen schenken. Er is een proef geweest van zo'n mengvorm van winkel en horeca, maar die is voortijdig stopgezet. De VVD wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom. De liberalen stellen dat er geen overlast is geweest bij de 24 ondernemers in Leeuwarden die meededen aan de proef.

In 2019 komt er een wetswijziging, maar daar wil de VVD niet op wachten. De partij wil dat de proef doorgaat.