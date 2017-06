Droogte: Rook- en stookverbod in Friese natuurgebieden

In diverse natuurgebieden in Fryslân wordt gewaarschuwd voor droogte en brandgevaar als gevolg daarvan. Onder andere op de eilanden Terschelling en Vlieland geldt een rook- en stookverbod. Ook worden er geen vergunningen uitgegeven voor kampvuren. De kans op natuurbranden wordt door de aanhoudende droogte steeds groter. Verwacht wordt dat er ook de komende periode weinig water zal vallen. De laatste tijd is het rustig, warm en zonnig weer geweest en daardoor is de verdamping ook hoog.

De verwachting van weerbureau Weeronline is dat er binnenkort ook problemen zullen ontstaan voor de landbouw. Het tekort aan neerslag is landelijk gezien opgelopen tot 125mm. De droogteproblemen zijn dit jaar vroeg begonnen. Januari was al droog, waarna het in februari en maart korte tijd wat natter was. April en mei waren weer erg droog. Hierdoor zijn de grondwaterstanden in Nederland dit hele jaar al lager dan gemiddeld.