Zonderland en Bletterman in toestelfinales NK turnen

Epke Zonderland zal zondagmiddag op het NK turnen uitkomen tijdens twee toestelfinales, rek en brug. Het NK is voor de turner de eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Rio van vorig jaar. Iedereen is dan ook benieuwd hoe hij het zal doen. Op Facebook was deze week een filmpje te zien van een training van Epke waarin hij maar liefst vijf vluchtelementen achterelkaar doet op de rekstok. Dat durft hij op een wedstrijd nog niet aan. Michel Bletterman uit Leeuwarden turnt zondag drie toestelfinales: brug, vloer en voltige.

Vandaag kijken we op het NK Turnen in AHOY uit naar de rekstokfinale: wint de weer fitte Epke Zonderland of de op dreef zijnde Bart Deurloo. — Hans van Zetten (@HansvanZettenTV) June 18, 2017

Fantastic Gymnastics

In Ahoy Rotterdam zijn dit weekend de Fantastic Gymnastics, nationale kampioenschappen in diverse gymnastiekdisciplines zoals trampoline, acrogym en meerkamp. Zaterdag was de meerkampwedstrijd. Bart Deurloo werd nationaal kampioen. Zonderland kwam alleen in actie op rek en brug om zich te plaatsen voor de finales van zondag. Op brug turnde hij de hoogste score: 14.700. Op rek haalde Deurloo net wat meer punten: 14.850 tegen de 14.500 van Zonderland.

A post shared by Epke Zonderland (@epkez) on Jun 17, 2017 at 11:33am PDT

Geen toppers bij de dames

Bij de dames zijn de toppers dit weekeinde niet van de partij. Sanne en Lieke Wevers vinden het toernooi niet in hun trainingsschema passen. Ze richten zich op het WK later dit jaar in Montreal. Dat is ook de reden waarom nationaal meerkampkampioene Eythora Thorsdottir dit NK aan zich voorbij laat gaan. Bij de dames stond zaterdag één Friezin op de lijst: Wendy de Jong uit Stiens. Ze kwam in actie op brug en balk, maar plaatste zich niet voor de finales.