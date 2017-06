Stienzer aangehouden voor zedendelict met 88-jarige vrouw

Een 31-jarige man uit Stiens is zaterdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig zedenmisdrijf. In augustus 2016 werd in een seniorenflat aan het Europaplein in Leeuwarden een 88-jarige vrouw slachtoffer van een gewelddadig zedendelict. De politie hield een 39-jarige Leeuwarder aan, maar hij had er niets mee te maken.

Daarna werd onderzoek gedaan met DNA-sporen op de vrouw. Na uitsluiting van de sporen van familieleden, verzorging en kennissen, bleef er DNA van een spoor over. Dat hoorde niet bij de personen van de sociale contacten van de vrouw. Het NFI heeft daarna vastgesteld dat hetzelfde DNA-profiel aangetroffen werd bij een eerder misdrijf in Leeuwarden. Na verder onderzoek bleef er een verdachte over. Die is zaterdag aangehouden en vastgezet voor verhoor.

De 88-jarige vrouw heeft lichamelijk en geestelijk nog altijd veel last van het zedenmisdrijf, zo meldt de politie.