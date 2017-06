VIDEO: Moet een kunstenaar zich aanpassen in een dictatuur?

Het is misschien wel een van de meest indrukwekkende stukken dat op het Oerolfestival op Terschelling wordt gespeeld. In het natuurtheater De Nollekes wordt het verhaal verteld van een talentvolle celliste die leeft onder een dictatuur. Zij wil graag dat haar man, een opstandig componist, zich neerlegd bij het systeem. Dan kunnen ze een gelukkig leven hebben. Maar dat wil hij niet. De componist schrijft een stuk en daarna verdwijnt hij.

De celliste, Dagmar Slagmolen, probeert erachter te komen wat er precies is gebeurd. Met muziek van Sjostakovitsj en oude bandopnames maakt zij een reconstructie. Waarom maakte haar man de stap van door 'de partij' goedgekeurde muziek naar het opstandige? Waarom moest het allemaal net even anders?

Het verhaal wordt begeleid door muziek van het Berlage Saxophone Quartet. Steeds weer vernieuwen zij en nemen ze het publiek een stap verder in het verhaal.

Breaking the Silence geeft een goed beeld van het leven in het vroegere Oost-Europa. De druk die mensen voelden om in de pas te lopen en de angst voor vergeldingsmaatregelen als je het anders deed. Dat kan niet zonder de muziek van Sjostakovitsj. Het lukt hem te overleven in de Stalin-periode. Hij had regelmatig ruzie met de partij maar bleef altijd in de Sovjet-Unie wonen.

Moet je als kunstenaar meegaan met de hedendaagse ontwikkelingen, een dictatuur? Of volg je je hart, ook al zorgt dat voor problemen? Het is een dilemma dat nu nog steeds actueel is. De voorstelling is later dit jaar te zien in de theaters.