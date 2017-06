André Zwart van LDODK: "We kwamen er niet aan te pas"

"Dit was een hele slechte finale van onze kant. Wij zijn er niet aan te pas gekomen. Wij konden het niet waarmaken." Aanvoerder André Zwart van LDODK is niet blij met het verlies in de finale om de landstitel veldkorfbal. LDODK stond in de eerste helft om een gegeven moment op een voorsprong. Ze kregen aardig wat kansen, maar die wisten ze niet te verzilveren. Bij rust stond LDODK 1 punt achter. In de tweede helft ging het minder, LDODK kon de achterstand niet meer wegwerken en zakte steeds verder weg. De eindstand was 12-22.

Als LDODK de wedstrijd tegen Blauw Wit Amsterdam had gewonnen, waren ze landskampioen ereklasse veldkorfbal geworden. De ploeg uit Terwispel en Gorredijk heeft het nog nooit zover geschopt. "Dat is op zichzelf wel al een prestatie. Maar als je in de finale staat, wil je meer. Nu overheerst de teleurstelling, maar aan de andere kant: wij zijn tweede van Nederland geworden, en daar mogen wij ook wel trots op zijn.", zegt Zwart.