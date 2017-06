LDODK grijpt naast landstitel veldkorfbal

De korfballers van LDODK uit Terwispel en Gorredijk zijn er zaterdagavond niet in geslaagd Nederlands kampioen veldkorfbal te worden. De Friezen verloren de finale van Blauw Wit Amsterdam. Het werd 12-22 in Bennekom, waar de wedstrijd werd gespeeld op het 'neutrale terrein' van DVO.

In de eerste helft misten beide ploegen veel kansen. LDODK staat op een gegeven moment met 4-1 voor, maar werd later ingehaald. Met een achterstand van 7-8 ging LDODK de rust in. Vlak daarvoor miste André Zwart nog een strafworp, anders gingen de ploegen met een gelijke stand de rust in.

In de tweede helft kwam liep Blauw Wit verder uit op LDODK. Ze kwamen er niet meer bovenop en de eindstand was 12-22 voor Blauw Wit Amsterdam.

Driehonderd suppporters waren met bussen uit Fryslân meegereisd om de finale in Bennekom te zien.