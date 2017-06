Nachtelijke wandeltocht met vluchtelingen in Balk

Inwoners van Balk zullen zaterdagavond gaan wandelen met vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum. Ze doen dat in het kader van de Nacht van de Vluchteling. Dat is een landelijk initiatief waarbij er op verschillende plekken een langere afstand wordt gewandeld om geld op te halen voor noodhulp voor vluchtelingen.

Slaapfeest

In Balk is de wandeltocht korter dan op andere plekken: 5 km. Onderweg zijn er acts. Zo loopt er een koor mee van azc-dames en Balkster dames dat onderweg oefent voor het komende evenement in Balk: het 'slaapfestival' dat in juli gehouden wordt. Naast het koor is er ook een bouwploeg bezig met het maken van de bedden voor het slaapfestival. Locaties van het slaapfestival is het terrein naast het azc.

Contacten leggen

Er is niet veel contact tussen inwoners van azc's en de lokale bevolking, zegt Janneke de Haan van de organisatie. Het slaapfeest is bedoeld om inwoners van het asielzoekerscentrum en de Friese buren met elkaar in contact te brengen.

"Tijdelijk contact is ook waardevol"

"Mensen in een azc hebben soms ook wel eens de behoefte om over hun leven te vertellen. Zij zijn dan wel vluchteling, maar ook veel meer dan dat. Het kan heel mooi zijn om in gesprek te zien hoe mensen in andere culturen leven. Ook een tijdelijk contact kan waardevol zijn. Helemaal in deze tijd van Facebook kan dat contact gewoon verder gaan. Zo woont iemand nu bijvoorbeeld in Noord-Holland, maar die komt nog altijd eens per maand in St.-Annaparochie", zegt Janneke de Haan.