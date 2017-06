Zangeres Anneke Douma is bij de komende verkiezingen lijstduwer voor de PvdA in Leeuwarden. Dat is zaterdag bekend geworden. Douma staat op de 32e plaats. Eerder stond ze ook op de laatste plaats voor de FNP.

De Leeuwarder PvdA-lijst is verder niet veranderd: lijsttrekker is Lutz Jacobi, zittende wethouders Sjoerd Feitsma, Henk Deinum en Andries Ekhart staan op 2, 3 en 4. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in november.