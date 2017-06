Marcel Keizer wordt definitief nieuwe trainer van Ajax

De benoeming van Marcel Keizer als nieuwe trainer van Ajax is definitief. De oud-speler en oud-trainer van Cambuur tekent een contract voor twee jaar in Amsterdam. Keizer wordt bij Ajax de opvolger van Peter Bosz die volgend jaar de nieuwe trainer is van Borussia Dortmund in Duitsland.

Keizer was vorig jaar trainer van Jong Ajax. Met die ploeg werd hij tweede in de Jupiler League. In het seizoen 2015-2016 volgde Keizer halverwege het seizoen Henk de Jong op als trainer bij Cambuur. Hij kon de ploeg toen niet behouden voor de Eredivisie.

Als speler kwam Keizer tien seizoenen uit voor de Leeuwarder club. Dat was in de periode 1989-1998. Hij speelde in die periode 282 competitieduels en scoorde daarin 34 keer.