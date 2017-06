Veel belangstelling voor festival Onbeperkt Samen Genieten

Zo'n driehonderd mensen met een verstandelijke beperking waren zaterdag aanwezig op het evenement Onbeperkt Samen Genieten in Heerenveen. Het evenement wordt voor de derde keer gehouden. Op het feest is veel te doen. Zo konden de bezoekers ritjes maken in een snelle auto, in de ambulance of achterop de politiemotor. Daarnaast waren er optredens van Het IJsselduo, Grutte Geart en Zanger Rinus.

Het idee voor het Onbeperkt Samen Genieten evenement komt van Anja de Roos. Zij zag een reportage bij SBS6 waarbij mensen met een verstandelijke beperking in auto's mochten rijden. De Roos zag de blijdschap bij de mensen en wilde dat ook in Fryslân organiseren.

De laatste weken heeft de organisatie vaak nee moeten verkopen aan mensen die graag wilden langskomen. Maar er is een vergunning voor niet meer dan driehonderd mensen. De Roos weet nog niet of het evenement volgend jaar groter wordt.