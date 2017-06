Deurenfabrikant Van Vuuren Deuren uit Grou heeft een belangrijke opdracht uit Duitsland binnengehaald. Het gaat om het leveren van deuren voor de Amerikaanse legerbasis Ramstein bij Kaiserslautern in Zuid-Duitsland. Ramstein is onderdeel van de 3rd Air Force van de Amerikaanse luchtmacht en is ook hoofdkwartier van het European Command. Van Vuuren is erg blij met de opdracht.

