Marit Bouwmeester onthult eigen naam op zeilcentrum Grou

Het is al bijna een jaar geleden dat Marit Bouwmeester Olympisch goud won, maar de zeilster wordt nu dan toch gehuldigd bij haar zeilvereniging KWV Frisia in Grou. De vereniging heeft ter ere van de Olympische prestatie van de zeilster het besluit genomen om haar zeilcentrum een nieuwe naam te geven. Het centrum heet nu officieel het Marit Bouwmeester Zeilcentrum Grou.

De naam werd zaterdagochtend bekendgemaakt door Bouwmeester zelf. Ze moest daarvoor, met behulp van kinderen, haar naam nog wel compleet maken. De eerste en laatste letters van haar voor- en achternaam misten nog. Bouwmeester is vereerd, maar vindt het ook wel wat een bijzondere en vreemde gedachte dat er nu een gebouw naar haar is vernoemd is.

"Het voelt alsof ik gewoon dat meisje ben uit Warten dat zeilen heel leuk vindt en dat het dit dan allemaal losmaakt, dat heb je soms niet eens in de gaten. Maar het is wel mooi", aldus Bouwmeester.