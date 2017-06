Drukte bij fertiliteitskliniek in Wolvega neemt toe

De drukte bij de vruchtbaarheidskliniek Nij Barrahûs in Wolvega neemt toe. Steeds meer vrouwen die moelijk in verwachting raken, weten de weg naar de kliniek te vinden. Het centrum is nu op zoek naar nieuwe spermadonoren tussen de 18 en 45 jaar. Landelijk is er een tekort aan spermadonoren.

Nij Barrahûs houdt zaterdagmiddag open huis omdat de kliniek vijf jaar bestaat. In die tijd is het aantal medewerkers verdubbeld, van zeven naar veertien, onder wie twee gynaecologen en twee fertiliteitsdoktoren.

In 2016 kreeg het centrum voor de tweede achtereenvolgende keer de Freya Award voor de meest patiëntvriendelijke fertiliteitskliniek van Nederland. Nij Barrahûs is de enige vruchtbaarheidskliniek in Noord-Nederland. Per jaar heeft de kliniek ongeveer driehonderd vrouwen in behandeling. Sinds vorig jaar heeft de kliniek zelf ook een donorbank. Daarvoor kwam het sperma uit Duitsland en Denemarken.