Op een plezierjacht in de haven van Terschelling heeft zaterdagochtend brand gewoed. Er waren op dat moment drie mensen aan boord, zij zijn met de schrik vrijgekomen. De brandweer was het vuur gauw meester. De reddingboot Arie Visser van de KNRM werd bij het incident geholpen door de blusboot Hurricane van Rederij Noordgat. Het plezierjacht is naar de wal gesleept.

Brand op plezierjacht in haven Terschelling. KNRM ondersteunt @BrandweerFrl d.m.v. inzet boot voor blussing. pic.twitter.com/A6EFvU8Cjx — KNRM (@KNRM) June 17, 2017