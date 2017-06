Plastic pier helpt zwemmers in Harlingen weer over slijklaag

Zwemmers in Harlingen kunnen met de komende warme dagen weer zonder problemen in het zeewater komen. Bij de stad is de afgelopen dagen hard gewerkt om de plastic pier bij het strand weer terug te plaatsen. Vorig jaar heeft de gemeente Harlingen een proef gedaan met de drijvende pier, om zo de badgasten tegemoet te komen. Die hadden al een lange tijd geklaagd over het slijk op het strand.

Voordat de badgasten het zeewater in konden duiken, moesten ze vaak eerst enkele tientallen meters door een dikke laag slijk lopen.

De proef met de drijvende plastic pier is vorig jaar geslaagd, zodat er ook dit jaar weer een pontonpier bij Harlingen te vinden is.