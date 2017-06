Muziekverenigingen gemeente Leeuwarden werken samen

Zeventien muziekverenigingen uit de gemeente Leeuwarden hebben een samenwerking opgezet om klaar te zijn voor de toekomst. In de nieuwe vereniging, met de naam 'Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden', wordt vooral op financieel en muzikaal terrein samengewerkt. De eerste aanzet voor de nieuwe vereniging is al in 2016 gedaan. Onder andere de muziekkorpsen Crescendo Hijum/Finkum, Da Capo Leeuwarden en de Harmonie Weidum doen mee aan de vereniging.

Tot eind oktober zullen er zondagmiddagconcerten worden georganiseerd in de Leeuwarder binnenstad. Ook wil de nieuwe vereniging meedoen aan Culturele Hoofdstad 2018.