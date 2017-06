Kunstenaars maken op Oerol glas van Terschellinger zand

Op het strand bij Hoorn op Terschelling wordt glas gemaakt. Kunstenaars van Atelier NL verzamelen zandmonsters die kunnen worden ingebracht door het Oerolpubliek. De monsters mogen van overal op het eiland komen. De kunstenaars willen zo onderzoeken welke verschillende soorten zandkleuren er zijn op het eiland.

De kleur van Terschelling is opvallend groen. Een verklaring daarvoor is nog niet te geven. Dat wordt later uitgezocht wanneer experts onderzoek doen naar de exacte chemische samenstelling van het zand. De kunstenaars nemen een paar emmers zand mee. Daar willen ze eilander glaswerk en serviesgoed van maken. De droom is dat in de toekomst al het glas op het eiland gemaakt wordt van het eigen zand.