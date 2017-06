"Stop met het veroordelen van mensen op social media"

Mensen moeten oppassen met het veroordelen van anderen op social media, als nog niet zeker is of iemand iets crimineels heeft gedaan. Die oproep doet Flip van Doorn uit IJlst zaterdag bij Omrop Fryslân en in dagblad Trouw. Het artikel volgt op de vrijspraak van de jongeman Richard Wierda uit IJlst, die onterecht verdacht werd van onzedelijke handelingen met de dochter van Flip van Doorn.

Onzedelijke handeling

Richard Wierda werd in 2014 opgepakt omdat hij ervan verdacht werd dat hij de 10-jarige dochter van Flip van Doorn naar zijn auto lokte en daar zijn geslachtsdeel aan haar liet zien. Een getuige had zijn nummerbord doorgegeven aan de politie, omdat Wierda toevallig langs de plaats van het incident reed in zijn auto. De dag na het incident werd er op social media een foto van Wierda verspreid met het bericht dat hij het meisje seksueel misbruikt had. Ook in de stad werd hij openlijk aan de schandpaal genageld.

Vrijgesproken

Wierda werd gearresteerd en een klein jaar later kwam de zaak voor. Dat was het moment dat Van Doorn Wierda voor het eerst zag. Uit de verklaringen van Wierda werd voor Van Doorn al gauw duidelijk dat Wierda niet de dader kon zijn. Dat werd vervolgens bevestigd door zijn dochter, die moest lachen toen ze Wierda zag: "Hij lijkt er niet eens op, papa." Na een lang proces werd Wierda in hoger beroep uiteindelijk vrijgesproken.

Naming and shaming

Om de naam van Richard Wierda te zuiveren van schuld, publiceert Flip van Doorn het artikel in Trouw. Maar ook om mensen te waarschuwen om niet te snel een oordeel te hebben. De ellende van 'naming and shaming' op social media die de onschuldige Wierda over zich heen kreeg, gaat wat Van Doorn betreft veel te ver.

Ook roept Van Doorn de media op om niet alleen te berichten over verdachten of veroordeelden van misdrijven, maar ook om te berichten over de vrijspraak van verdachten. Dan kunnen mensen als Richard Wierda ook publiekelijk van alle schuld loskomen.