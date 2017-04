VC Snits steeds dichter bij kampioenswedstrijd

De volleybalsters van VC Sneek zijn dichtbij het spelen van de kampioenswedstrijden. Door een 3-2 overwinning op Alterno is Sneek opgeschoven naar de tweede plaats. Dat is genoeg om aan het eind van de competitie in twee (of drie) wedstrijden tegen Sliedrecht Sport te strijden om het Nederlands kampioenschap.

Moeilijke wedstrijd

Sneek won in de eigen sporthal met 3-2 van Alterno uit Apeldoorn. De eerste set begon lastig, maar na een 8-3 achterstand kwam Sneek goed terug en zelfs met 2 punten voor. Alterno won de set met 25-19. Bovendien raakte Janieke Popma geblesseerd. Ook de tweede set begon erg slecht. Tot 16-16 had Alterno steeds een grote voorsprong. Toch won Sneek met 25-20. De derde set was spannend. Sneek kreeg drie setpunten, maar Alterno won toch met 29-27 de set. Sneek dwong toch een vijfde en beslissende set af. De vierde set ging met 25-22 naar Sneek. De laatste en beslissende set begon Sneek sterk door met 3-0 voor te komen. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen en de laatste set ging met 15-10 naar VC Sneek. Het is alweer de derde wedstrijd op rij waarin Sneek na achterstand in sets toch wint met 3-2.

Kampioenswedstrijd dichterbij

Zowel Sneek als Set Up '65 hebben nu nog een wedstrijd te gaan. Set Up uit Ootmarsum speelt zaterdagavond tegen Alterno. Als ze niet winnen, is Sneek al zeker van de tweede plaats. Als Set Up zaterdag wint, dan moet Sneek zondag winnen van de Flamingo's, de nummer vijf van de competitie. Als Sneek die wedstrijd wint - ook al is het in vijf sets - dan is Sneek zeker van de tweede plaats en dus de strijd om het Nederlands kampioenschap.

Stand in de kampioenspoule met nog een wedstrijd te gaan:

1 Sliedrecht Sport 9-28

2 VC Sneek 9-20

3 Set Up '65 9-19