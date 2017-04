"Is preventief ruimen bij vogelgriep wel noodzakelijk?"

Kippenboeren blijven alert op een eventuele nieuwe uitbraak van vogelgriep, ook nu de ophokplicht niet meer van kracht is. Dat zegt Piet Faber van boeren belangenorganisatie LTO Noord. De uitbraak van vogelgriep heeft de sector miljoenen gekost.

Faber vindt dat de sector zich moet afvragen of de maatregels wel kosten-effectief zijn geweest. Het kan zomaar zijn dat het helemaal niet nodig is om alle kippenbedrijven in een straal van 1 kilometer rond een besmetting te ruimen, zegt hij. De vogelgriep is de laatste jaren nooit van bedrijf naar bedrijf overgeslagen.