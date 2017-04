Theo Joosten nieuwe voorzitter CDA Fryslân

Theo Joosten volgt per 1 december Bert Kuiper op als voorzitter van het CDA Fryslân. Joosten is nu voorzitter van de Leeuwarder afdeling van het CDA. Hij wil eerst de gemeenteraadsverkiezingen van november achter de rug hebben voordat hij overgaat naar de provinciale CDA.

Joosten (1948) heeft veel ervaring met besturen. Tot zijn pensioen was hij voorzitter van de landelijke Bond van Katholiek Basis Onderwijs. Hij begon zijn carière in 1971 als meester aan een school in Eelde. In 1980 kwam hij naar Leeuwarden. Daar werd hij directeur van een nieuwe katholieke basisschool in Camminghaburen. Joosten beschikt over een breed netwerk, zowel regionaal als in Den Haag.