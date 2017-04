De Rouwe: Provincie verdient geld windpark Fryslân terug

De provincie zal de investering van 127 miljoen euro in het Windpark Fryslân volledig terug verdienen. Dat zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Provinciale Staten besloten woensdag om 127 miljoen te investeren in een nieuw windpark voor de kust van Makkum in het IJsselmeer.

De Rouwe verwacht dat het park met 89 windturbines van 95 tot 120 meter hoog goed zullen draaien. Windpark Fryslân zal eind 2020, begin 2021 klaar zijn en zal zo'n 320 megawatt windenergie leveren. Dat is een groot deel van de 530,5 megawatt die Fryslân vanaf 2020 moet leveren van het rijk.

Niet iedereen stond achter de provinciale injectie van 127 miljoen euro. De PVV, de Partij voor de Dieren en 50Plus stemden tegen.