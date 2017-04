Gezondheidsplein GGD bij vaccinatie meisjes

De GGD Fryslân geeft bij de vaccinaties van meisjes ook infromatie over veilig en gezond leven. Deze maand en vorige maand zijn er weer massale vaccinaties. In Heerenveen, Drachten en Leeuwarden is op de locaties van inentingen een zogenaamd gezondheidsplein. Ouders en kinderen kunnen daar meer informatie krijgen over veiligheid en gezond leven.

De GGD heeft alle meisjes van 9 en 13 jaar opgeroepen voor een inenting. De 9-jarigen krijgen een prik tegen DTP (diftery, tetanus en polio) en tegen BMR (bof, mazelen en rode hond). De 13-jarigen krijgen de eerste prik tegen HPV. Door die inenting hebben de meisjes minder kans op baarmoederhalskanker. De tweede HPV-prik is dan na de zomervakantie.

Veel kinderen stierven voorheen aan infectieziekten. Daarom werd in 1957 een Rijksvaccinatieprogramma opgesteld. Eerst waren er vaccins tegen diftery, kinkhoest, tetanus en polio. Er kwamen later ook andere vaccins bij. Nu zijn het er twaalf.