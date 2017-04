NHL-studenten communicatie maken 25 dorpsfilmpjes

Er zijn 25 dorpen in Fryslân die woensdag bezoek hebben gekregen van communicatiestudenten. Zo'n 150 leerlingen van dei opleiding maken filmpjes in de dorpen. Daarin willen de studenten uitleggen wat de kracht is van het dorp waar ze filmen. Niet elk dorp is geschikt: een dorp mag maximaal drieduizend inwoners tellen. De opnames worden uiteindelijk gebundeld en aangeboden aan het Fries Film Archief.

De filmpjes worden donderdagavond vertoond op het filmfestival Dorpskracht in het gebouw van de hogeschool NHL in Leeuwarden. Een vakjury kiest de beste productie en er is ook een publieksprijs. Het festival begint om zeven uur. Vanaf vrijdag zijn de opnames ook te zien op YouTube.