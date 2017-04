VIDEO: Judoko Margriet Bergstra gaat voor top 7 op EK

Margriet Bergstra uit Lemmer komt donderdag als eerste Friese judoka in actie op het Europees kampioenschap judo in Warschau. Net zoals de andere Friezinnen Natascha Ausma en Sanne Vermeer maakt ook Bergstra haar debuut op het EK. Bijna drie weken geleden beleefde ze haar hoogtepunt door een bronzen medaille te winnen op de Grand Prix in Tbilisi. Door die prestatie denkt ze nu dat een medaille ook bij de mogelijkheden hoort. "Ik ga natuurlijk voor een medaille, maar lastig wordt het zeker."

Gewichtsklasse

Bergstra zat altijd in de klasse onder de 63 kilo. In die klasse was ze echter nogal licht en daardoor heeft ze nu gekozen voor een andere gewichtsklasse, onder de 57 kilo. "Dit past beter bij mij. Ik heb er nu minder moeite mee. Bovendien ben ik in deze klasse nu de beste Nederlander. Bij de Spelen mocht Sanne Verhagen in deze klasse meedoen, maar die doet nu even niet mee. Het is natuurlijk afwachten wat zij straks zal gaan doen, maar dit is nu wel even gunstig voor mij."

Wereldtop

Bergstra hoort nog niet bij de absolute wereldtop, maar heeft dit jaar wel een goede stap gezet. Ze won al medailles op de Europa Cup en het Europese Open en nu, een stap hoger, ook op de Grand Prix. "Laten we zeggen dat ik wel een goede stap richting de wereldtop heb gezet. De absolute wereldtop is de Grand Slams en de WK's. Zover ben ik nog niet, maar het gaat wel de goede kant op."

Margriet Bergstra doet donderdag mee in de klasse onder de 57 kilo.