Vijf tips voor een gelukkig konijn

Konijnen, veel mensen hebben ze thuis. Bij de een huppelen ze door de tuin, maar bij een ander zitten ze in een klein hokje. Veel konijnen zijn 'dood-ongelukkig', dat werd woensdag bekend. Maar hoe maak je je konijn nu wél gelukkig? Ype Stielstra van Doniastate in Stiens heeft vier tips voor je!

"Het beste is in ieder geval een royaal verblijf. Met het liefst twee of meerdere konijnen in het hok. Ook is het belangrijk dat de dieren wat afleiding hebben. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan wat stro of hooi in de hoek waar ze op kunnen klimmen of een blok hout of iets dergelijks."

"Eten is ook heel belangrijk voor een konijn. Vooral afwisselend eten en niet te veel gekke dingen zijn belangrijk. Gewoon normaal eten zoals een basisbrokje, maar je kunt ook prima gemengd voer gebruiken."

"Als je konijn in huis hebt, is vooral een royale kooi belangrijk. De kooi moet in ieder geval zo groot zijn dat het konijn er minstens twee of drie keer in past. Ook is de hoogte belangrijk. Ze moeten de ruimte hebben om te kunnen bewegen en springen. Het is een springdier, geen kruiper. Ze moeten hun energie kwijt kunnen. Dat is heel belangrijk."

Een maatje voor je konijn is dus heel belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat je niet na een half jaar een volledig nest hebt?

"Je kunt het beste even vragen, bij de plek waar je het konijntje koopt, of het een mannetje of een vrouwtje is. En als je twee mannetjes of twee vrouwtjes hebt, dan komen daar vaak geen jongen van, zoals je misschien wel begrijpt. Maar als je een mannetje en een vrouwtje bijelkaar hebt, dan is het bij konijnen vaak wel showtime."