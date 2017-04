Kippen weer naar buiten: ophokplicht is ingetrokken

Eigenaren van kippen en ander pluimvee hoeven hun beesten niet langer binnen te houden. De zogenaamde 'ophokplicht' is woensdag aan het eind van de middag ingetrokken door staatssecretaris Martijn van Dam. De ophokplicht was ingesteld in verband met een aantal gevallen van vogelgriep in Nederland. Het gevaar is nu zo veel afgenomen dat er geen maatregelen meer nodig zijn.

Het is al ruim een maand geleden dat er een wilde watervogel werd gevonden met vogelgriep. Ook in de landen rondom Nederland is de ziekte niet meer gevonden. In Fryslân waren twee gevallen van vogelgriep, in Abbega en Hiaure.