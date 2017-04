Top Secret Drum Corps komt op Proud on Stage

De drumband Top Secret Drum Corps uit het Zwitserse Basel komt in oktober naar Leeuwarden. Het is de hoofdact van de tweede editie van het evenement Proud on Stage. Dat is de opvolger van de Leeuwarder Taptoe. In 2014 hield de Taptoe er mee op. De financiën kwamen niet meer rond. Internetfilmpjes van het Top Secret Drum Corps zijn al miljoenen keren bekeken. Onlangs had de band nog een optreden in de Royal Albert Hall in Londen.

Spektakel

"Het is fantastisch dat we deze topact weer naar Leeuwarden hebben kunnen halen", zegt artistiek leider Piet van Houten van Proud on Stage. "Het belooft een uniek optreden te worden. Top Secret staat garant voor spektakel."

Elske DeWall

Elske DeWall, het Leeuwarder Pasveerkorps en Advendo Sneek gaan ook optreden op Proud on Stage. En de dansgroep Avant Garde Collective is ook onderdeel van het programma. Die groep won het tv-programma Battle on the Dancefloor. "Het is een van de meest toonaangevende dansgroepen van Nederland" zegt Van Houten.