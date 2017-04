Wat willen inwoners Dantumadiel van nieuwe burgemeester?

De gemeente Dantumadiel wil door middel van twee inloopavonden een beeld krijgen van de mening van inwoners over de nieuwe burgemeester. Sicko Heldoorn is op dit moment waarnemend burgemeester. Nu duidelijk geworden is dat Dantumadeel bestuurlijk zelfstandig blijft, kan in de gemeente een vaste burgemeester worden benoemd. Inwoners mogen zeggen wat voor man of vrouw dat moet worden. De eerste inloopavond is op 3 mei in Feanwâlden, de tweede op 8 mei in Wâlterswâld.

De wensen van de bewoners worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Die wordt op 18 mei aangeboden aan de commissaris van de Koning, Arno Brok. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van Dantumadeel in november 2017 begint.