Prijs Tûmba voor project 'vluchteling vertelt in de klas'

Het discrimintatiemeldpunt Tûmba krijgt dit jaar de Bresprijs van het fonds en het gebouw De Bres in Leeuwarden. Het bestuur van het fonds kent eenmaal in de twee jaar een prijs toe, waaraan een bedrag van 500 euro verbonden is.

Tûmba is in de prijzen gevallen voor All Together, een project waarbij een vluchteling wordt uitgenodigd in een schoolklas Leerlingen kunnen dan met hem of haar in gesprek gaan. De prijs wordt uitgereikt door voorzitter Sjoukje Schade van De Bres op een les op regionaal opleidingscentrum De Friese Poort in Leeuwarden.