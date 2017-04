Reiny Bourgonje wint Europese fotoprijs

Reiny Bourgonje uit Heerenveen heeft de hoofdprijs gewonnen in een grote Europese fotowedstrijd. "Het is niet te geloven, heel overweldigend." Zo'n 9.000 mensen stuurden hun mooiste foto's in, maar de allermooiste kwam van Reiny. De foto heet Zwarte Parel. Ze maakte een foto van haar nichtje Esther, die geadopteerd is uit Nigeria. "Ze is mijn muze, ik ben heel blij met haar, ze knalt echt van het beeld. Ik heb de foto gewoon bij mij thuis gemaakt, in de kleine studio op de slaapkamer met daglicht."

Gevoel

Ze doet al een paar jaar mee aan deze wedstrijd en won eerder al eens een zesde en vijfde prijs. Na 30 jaar bij een bank te hebben gewerkt kwam ze via een cursus visagie bij fotografie uit. "Ik heb alleen maar een basiscursus gevolgd en ben nu zo'n vijf jaar bezig. Ik volg mijn gevoel en ben altijd aan het kijken wat ik kan gebruiken om wat aparts te maken." Haar werk is ook al regelmatig geplaatst op de website photovogue. Er staan 58 foto's van haar op, maar de fotografe hoopt uiteraard dat ze ook nog eens kan publiceren in het modeblad Vogue. "Het liefst zet ik mensen op de foto, met name donkere mensen. Ik zou graag meer series maken."

De prijs is een goede fotocamera en die prijs krijgt ze op 21 mei uitgereikt.