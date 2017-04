GPTV stopt definitief met televisie-uitzendingen

De Friese regionale televisiezender GPTV gaat eind april na ruim twintig jaar definitief op zwart. Het maken van programma´s is niet meer rendabel, aldus de directie.

GPTV begon in 1996 in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Het Bildt. In de loop der jaren werd het uitzendgebied steeds groter. Enkele jaren geleden verhuisde GPTV van Harlingen naar de Blokhuispoort in Leeuwarden.

GPTV stopt omdat het aantal adverteerders de laatste jaren steeds verder is afgenomen. Reden daarvoor is onder andere de economische crisis. Verder kiezen ook steeds meer adverteerders voor internet en sociale media.

Gerstel Producties blijft bestaan als productiebedrijf van video.