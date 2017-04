'Foarút oer de As' genomineerd voor landelijke prijs

Het programma 'Foarút oer de As' is een van de vijf genomineerden voor de landelijke Galjaardprijs. Dat is een prijs voor initiatieven op het gebied van publieke communicatie. 'Foarút oer de As' was onderdeel van de opening van de Centrale As, in oktober afgelopen jaar. Op de nieuwe weg, toen nog dicht voor verkeer, waren een openluchtspel, sportevenement en een handelsroute van 9 kilometer lang.

Andere genomineerden zijn de Week tegen kindermishandeling, Zuyderland Live, 113 zelfdodingspreventie en Citylab010. Op 11 mei wordt de winnaar bekend gemaakt.

De @centraleas is 1 van de 5 genomineerden voor #Galjaardprijs, landelijke prijs voor initiatieven op het gebied van publieke communicatie! pic.twitter.com/W0lnEoJfhA — Provincie Fryslân (@provfryslan) April 19, 2017

Niemand is zijn stoornis

GGZ Friesland heeft in 2015 de Galjaardprijs gewonnen met de campagne 'Niemand is zijn stoornis'. De jury was erg te spreken over de aanpak van de campagne waardoor vooral begrip wordt ontwikkeld voor mensen met een stoornis.