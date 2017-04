Lang niet alle tamme konijnen hebben een mooi leven

Beestenwinkels moeten betere voorlichting geven over de aanschaf van een konijn, dat vindt de Dierenbescherming. Volgens de organisatie zitten er op dit moment duizenden konijnen zielig in hokjes bij mensen thuis. Bijvoorbeeld omdat ze alleen zijn of te weinig ruimte hebben.

Volgens kinderboerderij Doniastate in Stiens is aan een konijn duidlijk te merken wanneer het beestje niet gelukkig is. Dat zit hij of zij stil in een hoekje. De kinderboerderij vindt dat konijnen minimaal met zijn tweeën in een hok moeten zitten en dat ze daar ook iets kunnen doen. Zo hebben ze in Stiens boomtakken in de hokken, zodat de konijnen kunnen knagen.