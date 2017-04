Vragen over lessen seksuele diversiteit op scholen

Leden van de oppositiepartijen in Provinciale Staten vragen zich af waarom de provincie niet met Tûmba en het COC in gesprek gaat over lessen in seksuele en culturele diversiteit op scholen. Mede uit naam van de ChristenUnie, D66, PvdA en de Partij voor de Dieren vroeg Retze van der Honing van GrienLinks waarom dat nog niet is gedaan. Van der Honing stoorde zich ook aan een schriftelijke reactie waarin het college schrijft dat Tûmba en COC hebben nagelaten met een aanbod te komen.

Volgens Van der Honing is dat niet waar. Hij heeft dat uitgezocht. Gedeputeerde Michiel Schrier zegt dat het aan de gemeenten is om met de beide instanties in contact te treden. Volgens hem is dat al gebeurd. Zeker in deze tijd zijn lessen over seksuele en culturele diversiteit erg belangrijk, zegt Schrier. De oppositiepartijen vragen toch om een actievere rol van de provincie.