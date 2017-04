Geen nieuw parkeerterrein in Hollum Ameland

De Raad van State heeft een streep gezet door de aanleg van een nieuw parkeerterrein bij De Hagen in Hollum op Ameland. Volgens de rechter heeft de gemeente niet genoeg informatie aangeleverd over de aanpassing van het bestemmingsplan. Dat had de staatsraad in een eerdere tussenuitspraak geëist. Nu dat niet is gedaan, heeft de Raad van State het hele bestemingsplan vernietigd.

Eerder stapte wethouder Will Bakema op om deze kwestie. De gemeente had met Douwe Bakker van de COOP-supermarkt afspraken gemaakt over het vergroten van het parkeerterrein. Daarvoor moesten vier huisjes van de gemeente gesloopt worden. Volgens de gemeenteraad was ze niet goed geinformeerd over de afspraken tussen de gemeente en de ondernemer. Er kwam een motie van wantrouwen voor Bakema, maar die wachtte dit niet af en stapte op.