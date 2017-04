BurgumRun dit jaar voor de laatste keer

De hardloopwedstrijd De BurgumRun wordt dit jaar voor de laatste keer gehouden op zondag 10 september. De organisatie heeft geen opvolgers en vindt 10 jaar BurgumRun wel een mooi moment om te stoppen. De BurgumRun is in 2008 ontstaan uit loopclub Rapido, de hardloopclub uit die tijd in Burgum.

In 2015 was de BurgumRun nog onderdeel van het hardloopprogramma van Omrop Fryslân 'Fit mei Femke'. Voor alle deelnemers aan de 10e BurgumRun zal er een speciaal hardloopshirt klaarliggen. Er is plaats voo duizend deelnemers en er kan gekozen worden uit 16 km, 10 km en 5 km. Voor de kinderen is er een wedstrijd over 2,5 km. De voorinschrijving van de BurgumRun is woensdag begonnen op de site van http://www.burgumrun.nl/